رأسية الشمري تمنح اتحاد جدة نقطة ثمينة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:عيسى الحكمي



اشتد الصراع بين الفرق المهددة بالهبوط في دوري المحترفين السعودي؛ بعدما تقاربت النقاط بين عدة فرق مهددة؛ هي: العدالة؛ وضمك؛ والحزم؛ والفتح؛ والاتحاد؛ والفيحاء، ما يجعل الجولات الـ4 المتبقية من الدوري في هذه المنطقة، محط الإثارة أكثر من أي منطقة أخرى في الدوري.

وشهدت افتتاحية الجولة الـ26 مساء الأربعاء عودة اتحاد جدة بنقطة تبدو ثمينة من ملعب مضيفه الفيصلي؛ بعد تعادلهما 1-1، وبنفس النتيجة انتهت مباراة الفتح والاتفاق، وحقق الحزم فوزاً ثميناً على مضيفه أبها 2-0، أما على مستوى السباق على المركز الرابع، فقد حول الرائد تأخره أمام الشباب بهدف إلى فوز مستحق 2-1.

على ملعب المجمعة خطف المدافع حمدان الشمري هدف التعادل لمصلحة فريقه اتحاد جدة ضد فريقه السابق الفيصلي، ليحافظ العميد على المركز الـ12 رافعاً رصيده إلى 42 نقطة، وخسر الفيصلي فرصة مواتية للصعود للمركز الثالث؛ حيث ارتفع رصيده نقطة واحدة، ليصبح 42 نقطة خلف الأهلي وليتساوى مع الرائد.

تقدم الفيصلي من نقطة الجزاء عن طريق يوسف الجبلي «44»، وانتظر الضيوف قفزة هائلة من الشمراني في الدقيقة 66؛ لإدراك التعادل.

وقدم الاتحاد مباراة جيدة، وهدد مرمى الحارس مصطفى ملائكة بأكثر من كرة أغلبها من الأرجنتيني ميجل.

وفي الاحساء تقدم الاتفاق على مضيفه الفتح بهدف مبكر بعد 8 دقائق عن طريق سوليمان دوكارا؛ لكن الرد لم يتأخر؛ إذ أحرز اجوير يجاري التعادل لأصحاب الأرض بعد 12 دقيقة، ورفع الفتح رصيده إلى 26 نقطة، والاتفاق إلى 36 نقطة، وللمرة الثانية توالياً أكمل الفتح المباراة بعشرة لاعبين؛ بعد طرد متوسط ميدانه محمد الفهيد في الدقيقة 27.

وفي مباراة شهدت هي الأخرى حالة طرد، فاز الحزم على مضيفه أبها 2-0؛ ليرفع الأول رصيده إلى 27 نقطة متساوياً مع الاتحاد، بيد أنه ظل متأخراً بفارق الأهداف، وتجمد رصيد أبها عند 33 نقطة، ليبقى في المركز التاسع، وتلقى خسارته الثالثة توالياً، ما أزعج مدربه التونسي عبد الرزاق الشابي الذي غادر الملعب فور صافرة النهاية.

هدفا المباراة كانا عن طريق الثنائي البرازيلي كارلوس ستراندبيرج وفاجنر «23 و50»، وشهدت الدقيقة 96 طرد لاعب أبها عادل النجار وحالة تشاجر قوية بينه وبين الجزائري ماليك عسلة حارس الحزم، الذي اتهم النجار بتوجيه السب إليه في حين رفض لاعب أبها الرد مكتفياً بالقول: «حسبي الله».

وفي مواجهة قوية على ملعب مدينة الملك عبد الله في بريدة، أنهى الشباب الشوط الأول متقدماً على مضيفه الرائد بهدف ماخيني ديوب «17» بيد أن أصحاب الأرض استجمعوا قواهم، وهزوا مرمى التونسي بن مصطفى بهدفين عن طريق المغربي جلال الداودي، والسوري جهاد الحسين «69 و80» ليتمسك الرائد بالمركز الخامس «42 نقطة»، وتلقى الشباب الذي بقي على 38 نقطة في المركز السابع خسارته الأولى تحت قيادة المدرب البرتغالي بيدرو كاتشيمان.

على صعيد آخر توعدت إدارتا الشباب والأهلي الثنائي الجزائري جمال بالعمري ويوسف بلايلي بالتصعيد القانوني؛ بعد تخلف الثنائي عن رحلة الطائرة الخاصة التي كانت معدة لنقلهما من الجزائر يوم الأربعاء.

وأصدر الناديان بياناً أكدا فيه تخلف اللاعبين عن الحاق بالرحلة على الرغم من تأمين جميع الموافقات لمغادرتهم إلى السعودية.