«دبي الرياضي» ينظم تحدي الثلج 25 سبتمبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد النجاح الكبير الذي حققه «أسبوع دبي للرياضات الثلجية» الذي نظمه مجلس دبي الرياضي وشركة «ماجد الفطيم» في «سكي دبي» بمول الإمارات خلال شهر أغسطس/آب الجاري، يعود الطرفان للإعلان عن تنظيم «تحدي الثلج» بدبي؛ وذلك يوم 25 سبتمبر/أيلول المقبل في نسخة جديدة وحواجز متنوعة يراوح عددها بين 22 و24 عائقاً، والذي يستقطب مشاركين من مختلف الجنسيات والأعمار ما بين 15- 60 عاماً.

ويتواصل التسجيل في هذا الحدث؛ من خلال الموقع الإلكتروني www.premieronline.com/event/ice_warrior_xi_5320؛ حيث سيتم غلق باب التسجيل يوم 19 سبتمبر؛ للانتهاء من إجراءات المشاركة في الحدث، الذي ستتم فيه مراعاة إجراءات السلامة، والتباعد وفق التعليمات الخاصة من الجهات الرسمية؛ لضمان نجاح التنظيم.

ويواصل الحدث استقطاب المشاركين من مختلف الفئات العمرية للرجال والنساء الذين تراوح أعمارهم بين 15 و60 عاماً، كما تم هذا العام استحداث فئة تنافسية خاصة للسيدات.

وهناك فئات أخرى هي فئة «النخبة» والتي يقتصر التنافس فيها على الرجال والسيدات؛ حيث يمكنهم إكمال الدورة في أقل من 25 دقيقة، و«جست فور فن»، وستكون انطلاقة المنافسات مع مجموعة «النخبة» وستتبعهم فئة «جست فور فن» للرجال والنساء؛ حيث يتم تقسيمهم إلى ست مجموعات مختلفة لبداية متدرجة، في حين ستكون مجموعة «السيدات فقط» هي الأخيرة في خط الانطلاق.

وسيحصل جميع الفائزين على ميدالية النهاية بعد أن يعيدوا شريحة التوقيت الخاصة بهم عند خط النهاية، كما سيحصلون جميعاً على قميص تحدي الثلج التذكاري، ولن تكون هناك جوائز أو مراسم تتويج للفائزين.

وكما هو الحال خلال السنوات السابقة سيواصل الحدث دعم المؤسسات والجمعيات الخيرية المخصصة لمساعدة الأفراد وفئة أصحاب الهمم.