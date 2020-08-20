شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم عسير» تعلن حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن مدير عام التعليم بمنطقة عسير حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية. وأوضحت إدارة تعليم عسير على حسابها الرسمي على موقع “تويتر” أن الوظائف تشمل: “معلمين – مرشدين – رواد نشاط – أمناء مصادر التعلم – موهوبين”. Advertisements وأكدت أنه يمكن الاستعلام عن النتائج عبر حساب المعلم في نظام نور.

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