شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. شاب يحول سطح منزله بالرياض لمحمية طبيعية للطيور والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حول شاب في منتصف العقد الثالث من عمره سطح منزله في الرياض إلى محمية طبيعية للطيور، حيث تضم أكثر من40 نوعاً من الطيور، ليصل عدد إجمالي الطيور لأكثر من 200 طائر.

وقال الشاب مشاري الشريم لـ”الإخبارية”: إنه بدأ حياته مع الطيور كهاوي عندما كان يدرس في المرحلة الابتدائية، إلى أن انتقل إلى مرحلة الاحتراف في التعامل مع الطيور.

وأضاف أنه يتبنى مبادرة لجعل سطح منزله كمتنزه للأطفال لرؤية هذا الكم من الطيور في مكان واحد، مجاناً على مدار 6 أيام.

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وأكد أنه تغمره السعادة عندما يراها في عيون الأطفال الذين يأتون إلى سطح منزله لرؤية الطيور.