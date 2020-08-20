شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير النقل يتفقد ميدانياً الطريق الدائري بالرياض وطريق «الخرج- الدلم» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أجرى نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، جولة تفقدية لمجموعة من الطرق التابعة للوزارة بمنطقة الرياض.

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وتخللت الجولة تفقد الطريق الدائري بمدينة الرياض، وطريق الرياض الخرج، وطريق الخرج الدلم، وطريق الدلم حوطة بني تميم، وطريق حوطة بني تميم الحريق، وطريق الحريق الرين، وطريق الرياض الرين بيشة، وطريق الرياض الطائف السريع، وذلك لأخذ المرئيات والاطلاع على جودة الطرق وخدماتها والوقوف على أهم الأعمال الواقعة عليها.

ورافق نائب وزير النقل خلال الجولة كلاً من مستشار الوزير المهندس هذلول الهذلول، ومدير عام فرع الوزارة بالرياض المهندس سلمان الضلعان.

وتأتي الجولة ضمن عدة جولات ميدانية، يتفقد من خلالها نائب وزير النقل سير الأعمال والوقوف على جاهزيتها ومتابعة نسب الإنجاز فيها؛ للاطمئنان على سيرها وفق الخطة التشغيلية المعتمدة، وضمن سعي وزارة النقل لضمان استمرار أعمالها وإنجاز جميع مشروعاتها ضمن الخطة الزمنية المقررة لها؛ للارتقاء بمستوى السلامة والجودة على الطرق، تعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.