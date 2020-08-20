تطبيق GoFood يقدم الأفضل للمستهلكين وللشركات

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ويوماً بعد يوم، لاحظ الجميع مدى تأثير ذلك في أعمال الطعام، لذلك تضافرت الجهود من أجل الخروج بتطبيق GoFood الذي يعمل على الارتقاء بمستوى تلبية الطلبات في سوق الإمارات المتطور بشكل مستمر، فهو سوق غير مستغل إلى حد كبير من قبل أكبر مقدمي خدمات التوصيل.

تؤمن GoFood بأهمية التعمق في متطلبات هذا الجيل، حيث أن أبناء هذا الجيل دائماً متصلين بهواتفهم الذكية باستمرار وبدون عناء. وبالنسبة لهذا الجيل، القليل من النقرات يعد الحل لكل شيء. فهم يبحثون عن الراحة كما يمثل لهم الطعام حاجة، والراحة هي الحاجة في القرن الحادي والعشرين. فإذا تم جمع هذه العناصر معاً سيحصل الفرد على تركيبة سهلة تجعل حياته أكثر بساطة، وهي تطبيق GoFood.

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أدى هذا الوباء إلى ظهور اتجاه إعادة التقييم، خاصة في ظل وسائل التواصل الاجتماعي. فقد لاحظ القائمون على تطبيق GoFood الطرق التي غير بها الناس حياتهم ليعيشوا في هدوء وعزلة في منزلهم. فقد ساعدت اختيارات الحياة الواعية والأسواق الرقمية في تحول سلوكيات المستهلكين. إن GoFood يأخذ خطوة للأمام، فقد جمع جميع المطاعم معاً ليقدم الأفضل لكل من المستهلك وللشركات على حد سواء. فمع أكثر من 2000 مطعم #WithGoFood يمكن للمستهلك الاختيار بشكل مريح بينهم.

وبالنسبة لمعظم المطاعم، فإن التعاون مع مجتمع تابع لطرف ثالث يعني إنشاء لجنة ضخمة يتم الترويج لها. وفي مثل هذه الأوقات تدرك GoFood بأن هناك حاجة حيوية لدعم أعمال المطاعم المحلية التي تقدم خدمات ومنتجات عالية الجودة إلى المستهلكين، فهذه هي الفكرة المتأصلة التي تم بناء GoFood عليها. إن دعم المطاعم والمتاجر المحلية بالاستعانة بنموذج تجاري يساعد هذه الشركات في الازدهار، الآن وعلى المدى البعيد، يعد مربح للطرفين: المستهلكين الذين يبحثون عن مجموعة متنوعة من الخيارات للاختيار من بينها، وللمتاجر والمطاعم الشريكة التي تعثر نموها بسبب المدفوعات الضخمة بدلاً من رسوم العمولة.



ومع استمرار GoFood في النمو وإضافة المزيد من الشركاء إلى محفظته، يسهل الوصول للحلم في أن يصبح منصة ناجحة، مكتفية ذاتياً، وجديرة بالثقة للعملاء. هناك علاقة سلسة مع الشركات المحلية الناشئة القادمة التي تلجأ فقط إلى GoFood كشريكها الوحيد للنمو. في الوقت نفسه، يرغب GoFood في تمكين #GoGeneration، أولئك الذين يهتمون بالطرق التي تتأثر بها الأعمال بأفعالهم. بدءاً من الاحتياجات اليومية للمستهلكين في GoFood إلى الرغبة الشديدة في للطعام في ساعات متأخرة، فعندما يحتاج #GoGeneration، فإن GoFood موجود على مقربة منهم. مع العديد من الخصومات والعروض المميزة على المطاعم المفضلة وبرنامج الولاء (قيد التنفيذ)، بالإضافة إلى العديد من الامتيازات لعملاء #GoGeneration.