ماكرون: أردوغان ينتهج سياسة توسّعية تزعزع استقرار أوروبا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في مقابلة نشرت، الخميس، أنّ نظيره التركي رجب طيّب أردوغان، ينتهج سياسة توسّعية لا تتّفق والمصالح الأوروبية وتشكّل عاملاً مزعزعاً لاستقرار أوروبا.

وقال ماكرون في مقابلة أجرتها معه مجلة «باري ماتش»: يجب على أوروبا أن تتصدّى لهذه الأمور وجهاً لوجه، وأن تتحمّل مسؤوليتها، أنا لست مع التصعيد لكن، بالتوازي، أنا لا أؤمن بالدبلوماسية الضعيفة، لقد أرسلنا إشارة مفادها أنّ التضامن الأوروبي ذو معنى.

ونشرت المقابلة قبيل ساعات من اللقاء المرتقب بين ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي ستحلّ ضيفة عليه في حصن بريغانسون، مقرّ الرئاسة الصيفي في جنوب شرق فرنسا، وتدهورت العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخيرة، في وقت تتصرف فيه أنقرة كقوة إقليمية في شرق البحر المتوسط.

وشدّد ماكرون في المقابلة على أنّ فرنسا هي قوّة متوسطية، وكانت تركيا اتّهمت فرنسا الأسبوع الماضي، بالتصرف مثل «بلطجي» في شرق المتوسط، ووجّهت تحذيراً شديد اللهجة لليونان؛ وذلك غداة نشر باريس لطائرتين عسكريتين وسفينتين حربيتين في شرق المتوسط؛ دعماً لأثينا.