شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تقصف غزة وتصيب 3 فلسطينيين بالضفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قصفت مدفعية إسرائيل، الخميس، مواقع عدة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن مدفعية الاحتلال قصفت نقطة لقوات الضبط الميداني شرقي بلدة القرارة شرق خانيونس جنوبي القطاع بعد وقت قصير من قصف نقاط للضبط الميداني شرقي قرية جحر الديك وشرقي مخيم البريج وسط القطاع دون الإعلان عن إصابات جراء القصف، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه قصف المواقع، بزعم الرد على مواصلة إطلاق البالونات الخارقة.
على صعيد متصل أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين بالرصاص الحي فجراً، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية دير أبو مشعل غرب رام الله.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في دير أبو مشعل، فيما اعتقلت القوات الإسرائيلية المصاب الثالث دون أن يتسنى معرفة وضعه الصحي.
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