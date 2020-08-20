شكرا لقرائتكم خبر عن 4785 إصابة بكورونا في روسيا.. و2134 في أوكرانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
وسجل مركز إدارة أزمة كورونا 4785 حالة إصابة جديدة، مما يرفع عددها على مستوى البلاد إلى 942106، وهو رابع أكبر عدد في العالم، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 16099 حالة.
في المقابل، ذكر وزير الصحة الأوكراني، ماكسيم ستيبانوف، الخميس، أن بلاده سجلت 2134 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية، وهو رقم قياسي يومي جديد للإصابات في أوكرانيا، وقال: إن البيانات الجديدة تجاوزت الرقم القياسي السابق ليوم واحد البالغ 1967 والذي أُعلن عنه، الأربعاء، وارتفع عدد الحالات الجديدة بشكل حاد في أغسطس/آب الجاري، على الرغم من معاودة فرض بعض القيود في الآونة الأخيرة، وبلغ مجمل الحالات 98537 منها 2184 وفاة.
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