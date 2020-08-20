أمريكا تحذر روسيا والصين من تجاهل إعادة فرض عقوبات على إيران

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، روسيا والصين، من تجاهل إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، التي وجهه الرئيس دونالد ترامب بتفعيلها في مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية، الخميس.

وسيلتقي بومبيو مع سفير إندونيسيا لدى الأمم المتحدة ديان تريانسياه دجاني، رئيس المجلس في أغسطس/آب الجاري، لتقديم شكوى من عدم امتثال إيران للاتفاق النووي الموقع في عام 2015، على الرغم من انسحاب واشنطن من الاتفاق في 2018.

ويهدف الاتفاق النووي بين إيران وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، إلى منع طهران من تطوير أسلحة نووية في مقابل رفع عقوبات عنها، ورداً على ما تصفه الولايات المتحدة، بحملة أقصى الضغوط التي تتضمن فرض عقوبات أحادية في محاولة لحمل إيران على التفاوض على اتفاق جديد، تجاوزت إيران حدوداً رئيسية بالاتفاق بما يشمل الحد الأقصى لمخزون اليورانيوم المخصب.

ويقول دبلوماسيون: «إن عملية العودة لفرض جميع العقوبات ستكون فوضوية لأن روسيا والصين ودولاً أخرى تشكك في مشروعية الإجراء الأمريكي نظراً لأن واشنطن نفسها لم تعد تمتثل لما وصفه ترامب بأنه «أسوأ اتفاق على الإطلاق»».

ورداً على سؤال عمّا إذا كانت الولايات المتحدة ستستهدف روسيا والصين بعقوبات إذا رفضتا إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، قال بومبيو لقناة فوكس نيوز التلفزيونية الأربعاء: «بلا شك»، مضيفاً: «لقد قمنا بذلك بالفعل، حيثما وجدنا أي دولة تنتهك العقوبات الأمريكية الحالية، حملنا كل دولة المسؤولية عن ذلك، سنفعل نفس الشيء فيما يتعلق بعقوبات مجلس الأمن الأوسع نطاقا أيضاً».

وهددت الولايات المتحدة بتفعيل بند العودة إلى فرض جميع العقوبات في الاتفاق النووي، بعدما خسرت محاولة في مجلس الأمن، الجمعة، لتمديد حظر الأسلحة على طهران الذي ينتهي أجله في أكتوبر/تشرين الأول القادم.

وقال بومبيو: «إنه من المؤسف أن الأعضاء الأوروبيين في مجلس الأمن امتنعوا عن دعم المساعي الأمريكية لتمديد حظر الأسلحة، وإن تلك الخطوة «تجعل الأوروبيين أقل أماناً»».

وبمجرد أن يقدم بومبيو، الشكوى الخاصة بإيران إلى مجلس الأمن، سيكون أمام المجلس 30 يوماً لتبني قرار بتمديد إعفاء طهران من العقوبات وإلا يُعاد تفعيل العقوبات تلقائياً، وستستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد أي محاولة لتمديد الإعفاء من العقوبات، وسيجتمع بومبيو، الخميس، أيضاً مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس.