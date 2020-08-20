2266 إصابة بكورونا في إندونيسيا.. و7 في الصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت إندونيسيا 2266 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي إصاباتها إلى 147211 حالة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة، تسجيل 72 حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات 6418 حالة، في المقابل، قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الخميس، إنها سجلت سبع إصابات جديدة بفيروس «كورونا» في البر الرئيسي، في 19 أغسطس/آب الجاري، انخفاضاً من 17 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان، أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج، ولليوم الرابع على التوالي لم يتم تسجيل أي حالات إصابة محلية، ولم يتم أيضاً تسجيل حالات وفاة جديدة، وسجلت الصين أيضاً 22 حالة حاملة للفيروس، من دون ظهور أية أعراض عليها، ارتفاعاً من 14 في اليوم السابق، وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي حتى 19 أغسطس/آب الجاري، 84895، بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.