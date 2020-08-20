شكرا لقرائتكم خبر عن جحيم كاليفورنيا «يلتهم» 20 ألف هكتار.. والآلاف يفرون منه والان نبدء باهم واخر التفاصيل
وأعلنت سلطات الولاية أنّ ألسنة النيران التهمت أكثر من 20 ألف هكتار من المساحات الحرجية والزراعية والحضرية؛ حيث أتت الحرائق على أشجار وسيارات ومنازل، وفي تغريدة على «تويتر» قال حاكم الولاية، غافين نيوسوم، الذي أعلن حالة الطوارئ؛ لتسهيل رصد الأموال اللازمة للتعامل مع الأزمة: نحن نكافح حالياً 367 حريقاً.
وأضاف: البرق ضرب 10.849 مرة في كاليفورنيا خلال الساعات الـ72 الماضية، والولاية تسجّل معدّلات حرارة قياسية عالمياً، واضطر آلاف السكان لإخلاء منازلهم الواقعة على بعد أميال قليلة شمال سان فرانسيسكو وجنوبها؛ حيث يستعر مُنذ الاثنين، حريقان هما من الأضخم التي يكافحها عناصر الإطفاء.
ولم توفّر ألسنة اللهب الطرقات وأدّت إلى انفجار أنابيب غاز في العديد من المساكن في بلدة فاكافيل؛ حيث اضطر السكان إلى الفرار من منازلهم على عجل وبعضهم كانوا لا يزالون يرتدون ملابس النوم، وأصيب عدد من الأشخاص بحروق أثناء محاولتهم الفرا
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