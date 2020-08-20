سلطان يعتمد الهيكل التنظيمي العام لـ«هيئة الشارقة للآثار»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365” أصدر صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (25) لسنة 2020، باعتماد الهيكل التنظيمي العام لهيئة الشارقة للآثار.

ووفقاً للمرسوم الأميري يُعتمد الهيكل التنظيمي العام لهيئة الشارقة للآثار.

على أن يصدر المجلس التنفيذي بقرارات منه ما يأتي:

1. الهيكل التنظيمي التفصيلي للهيئة، والقرارات اللازمة لتنفيذ التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في الهيئة بما يتفق واختصاصاته.

2. استحداث أو دمج أو إلغاء أية وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام.

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌ فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.

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