«سوفت بنك» تراهن بـ 3.9 مليار دولار على عمالقة التكنولوجيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استثمرت مجموعة «سوفت بنك» اليابانية نحو 3.9 مليار دولار في 25 من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم بما في ذلك «أمازون» و«تيسلا» و«نيتفليكس» و«ألفابيت».

وقالت الشركة في بيان إنها تمتلك ما قيمته 1.04 مليار دولار من أسهم أمازون، وهو أكبر استثمار لها، وحصة بـ475 مليون دولار في «ألفابيت»، و248.6 مليون دولار في «أدوبي»، و189 مليون دولار في نيتفليكس، و183 مليون دولار في «مايكروسوفت»، وأن حصتها في «تيسلا» بلغت 122.9 مليون دولار، و108.8 مليون دولار من أسهم «زووم».

يعمل ماسايوشي سون، مؤسس سوفت بنك، على توسيع أنشطة الشركة الاستثمارية بهدوء على مدار الأشهر القليلة الماضية من الشركات الخاصة الناشئة إلى أسهم عمالقة التكنولوجيا بعد اقترابها من مستويات قياسية. وتستهدف المجموعة استثمارات تزيد على 10 مليارات دولار في الأسهم العامة.