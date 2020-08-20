شكرا لقرائتكم خبر عن «زووم» قادم وبقوة إلى منصات «فيسبوك» للفيديو الرقمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت فيسبوك أن تطبيقات مؤتمرات الفيديو الشهيرة، وعلى رأسها تطبيق «زووم» إضافة إلى «بلوجينز» و«جو تو ميتنج» و«ويبيكس»، ستصبح متوفرة على بواباتها الإلكترونية في غضون أسابيع قليلة، وهو ما يمثل إضافة كبيرة لعملاق التواصل الاجتماعي الأشهر.
يذكر أن تطبيقات مؤتمرات الفيديو، شهدت ارتفاعات كبيرة في الاستخدام بسبب زيادة عدد الأشخاص الذين يعملون من المنزل نتيجة لوباء فيروس كورونا؛ حيث حظي تطبيق «زووم» بـ 173 مليون مستخدم نشط في مايو/أيار، ارتفاعاً من 14 مليون مستخدم فقط في مارس/آذار. في حين كان لدى «ويبيكس» المملوك من «سيسكو» أكثر من 500 مليون مستخدم قاموا بعمل 417 مليون ساعة اجتماع في إبريل/نيسان، أي ثلاثة أضعاف الحجم في فبراير/شباط.
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