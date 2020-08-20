أرباح «ميرسك» الفصلية 1.7 مليار دولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجاوزت شركة ميرسك، أكبر شركة شحن حاويات في العالم، توقعات ريفنتيف لأرباح الربع الثاني، وسجلت ارتفاعاً بنسبة 25% قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك عند 1.7 مليار دولار، متجاوزة حاجز الـ 1.6 مليار دولار المتوقعة.

وقال سويرين سكاو، الرئيس التنفيذي للشركة: إن التوقعات أن يرتفع الطلب في الربع الثالث، لكن بالمقابل حذر من «انخفاض كبير» على مدار العام.

وعلى الرغم من تأثرها سلباً في الربع الثاني، مع انخفاض الإيرادات بنسبة 6.5% عن نفس الفترة من العام الماضي بسبب جائحة كورونا، رفعت «ميرسك» توقعاتها التوجيهية لأرباح العام كاملاً بين 6 و7 مليارات دولار، ارتفاعاً من 5.5 مليار دولار. وقفز سعر سهم الشركة بأكثر من 7% في التعاملات الأوروبية المبكرة.