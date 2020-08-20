الصحة العراقية تعلن تسجيل 3995 إصابة جديدة بكورونا و87 حالة وفاة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل 3995 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2831 حاة شفاء و87 وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وذكرت وزارة الصحة العراقية، أنه تم فحص ( 23268) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1368727).
وأوضحت "الصحة العراقية"، ان مجموع الشفاء وصل إلى 137200 بنسبة الشفاء 71.2 %، وأن مجموع الأصابات داخل العراق منذ تفشى الوباء، 192797، وفيما يصل إجمالى الوفيات 6208.
ويوجد حاليا داخل المستشفيات العراقية، 49389 مصابا بالفيروس بينهم 614 حالة داخل العناية المركزة.
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