شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقي يعلن إجراء انتخابات مبكرة لكبح الفساد وبناء ديمقراطية قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس العراقي برهم صالح ، صباح اليوم، الخميس: سنجري انتخابات مبكرة لكبح الفساد وبناء ديمقراطية قوية ونسير بثقة لتلبية مطالب شعبنا في سيادة العراق، حسبما نشرته العربية الإخبارية.

وكانت أشارت السفارة الفرنسية في بغداد إلى إدانتها عمليات اغتيال النشطاء العراقيين ووجوب تقديم المذنبين في قتل نشطاء العراق للعدالة.

وفى سياق آخر، ذكرت تقارير إعلامية أن مسلحين مجهولين قاموا بمحاولة اغتيال الناشط زيدون عماد في بغداد، مشيرة إلى أن المحاولة باءت بالفشل.