شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 461 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 131 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تسجيل 461 إصابة بفيروس كورونا، اليوم الخميس.

وأفادت صحيفة البيان الإماراتية، إلى أن الحالات التي تم الكشف عنها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة في مستشفيات الدولة، وبذلك يصل مجموع الإصابات إلى 65,802 حالة.

وذكرت الوزارة أنه تم إجراء 72.283 فحص طبي، وذلك ضمن خطتها لتوسيع نطاق الفحوصات والكشف عن الحالات المصابة وعزلها.

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وأعلنت عن تسجيل 131 حالة شفاء من فيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يصل مجموع حالات الشفاء إلى 58,153 حالة.

كما أعلنت عن تسجيل حالتي وفاة من تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يصل إجمالي عدد الوفيات إلى 369.