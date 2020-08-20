شكرا لقرائتكم خبر عن سمير جعجع يحمل الدولة اللبنانية مسؤولية تسليم "سليم عياش" للمحكمة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أن الدولة اللبنانية تتحمل مسؤولية تسليم "سليم عياش" إلى المحكمة الدولية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان فى لاهاى قد أصدرت حكما يوم الثلاثاء الماضى، بحق مرتكبى جريمة اغتيال رفيق الحريري، رئيس الوزراء الأسبق، بعد مرور 15 عاما على الحادث، حيث أدانت المحكمة سليم عياش وهو عضو بحزب الله في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، بينما برأت 3 متهمين آخرين لعدم كفاية الأدلة، ويعد هذا الحكم الأول من نوعه في مثل هذه الجرائم.

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أحمد فتفت وزير الداخلية الأسبق فى لبنان، وأحد المشاركين في اجتماعات عام 2005 الخاصة بإخراج الجيش السورى من لبنان، قال إن حكم المحكمة بقضية الحريري جاء عادلا ويحمل كثيرا من الشفافية، وأضاف فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المحكمة الدولية أثبتت انها غير مسيسة، خاصة أنها أشارت إلى أن الاغتيال كان قرارا سياسيا .

وأوضح أن الوزير باسل فليحان الذى لقى حتفه أيضا فى حادث اغتيال الحريرى كان ضمن المشاركين فى اجتماع برستول 3 والذى تم خلاله تأييد القرار رقم 1559 بإخراج الجيش السوري من البلاد، ونزع السلاح من الميليشيات، ومن بينها حزب الله.

وبالنسبة لموقف حزب الله بعد صدور الحكم، أكد "فتفت" أن هناك غموضا فى موقف الحزب حتى الآن ، فى الوقت الذى أقامت المناطق التابعة لحزب الله فى لبنان بالضاحية الجنوبية احتفالات بقرار المحكمة، كونه لم يطال الحزب بعينه أو قياداته.