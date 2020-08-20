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عناصر تابعة لحزب الله تطلق الرصاص على مسجد في لبنان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظاهر عدد من أهالي بلدة سعدنايل اللبنانية، اليوم الخميس، وقاموا قطع الطريق الدولية قبالة جامع البلدة في الاتجاهين؛ احتجاجا على تعرض المسجد ليلا لاطلاق الرصاص من قبل سيارة مجهولة الهوية ترفع علم "حزب الله".

 

أفادت صحيفة النهار اللبنانية، أن سيارة تابعة لحزب الله، جالت أمس في الأحياء واستفزت الناس، ثم حضرت ثانية ليلاً، وأطلقت النار على مسجد البلدة، حيث اقتصرت الاضرار على الماديات.

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وطالب رئيس البلدية حسين الشوباصي الأجهزة الامنية والعسكرية بـ "الضرب بيد من حديد في هذا الموضوع الذي يحمل الكثير من الريبة واستهداف الآمنين في سعدنايل بالرصاص"، معلنا انعقاد مؤتمر صحافي عند الثالثة من بعد الظهر في مبنى البلدية يتناول فيه هذا الموضوع.

 

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