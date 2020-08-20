شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تجند قطر "الإنفلونسرز" والفاشونيستا" لتحقيق أجندة الخراب؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكتيكات جديدة لإمارة قطر من أجل زعزعة استقرار العالم العربي من خلال الاعتماد على المؤثرين بمواقع التواصل الاجتماعي ونجمات الموضة (الفاشونيستا)... ويرصد الفيديو أبرز وسائل الخداع القطرى وتجنيدهم لصالحها من أجل ضرب استقرار الدلول العربية. Advertisements

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