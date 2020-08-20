شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى: نستلهم من ذكرى الهجرة أعظم الدروس فى التعاضد والتراحم والصبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، اليوم الخميس، الأمتين العربية والإسلامية، بحلول العام الهجرى الجديد، مؤكدا أننا نستلهم من ذكرى الهجرة النبوية الشريفة أعظم الدروس فى التعاضد والتراحم والصبر.

وكتب العاهل الأردنى، عبر حسابه على تويتر: "نستلهم من ذكرى الهجرة النبوية الشريفة أعظم الدروس فى التعاضد والتراحم والصبر، فالأهداف العظيمة لا تتحقق من دون بذل وعطاء، عام هجرى مبارك، أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات".

Advertisements





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، حرص على تقديم خالص التهنئة للشعب المصرى والأمة الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد.

وكتب الرئيس على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى: "تلك المناسبة العطرة المليئة بمعان عامرة وسامية فى قلوبنا، التى تذكرنا برسالة النبى محمد العظيمة فى صدق النية والعزم والإخلاص فى بناء الأرض والوطن".

وتوجه الرئيس بالدعاء إلى الله فى هذه المناسبة الجليلة بأن يكون هذا العام عام خير وسلام وازدهار واستقرار لمصر الحبيبة.