شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مدني بانفجار عبوة من مخلفات "داعش" في نينوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الخميس، باصابة مدني في انفجار عبوة ناسفة على سيارته في نينوى.
وقالت الخلية في بيان نشرته "السومرية نيوز" إن "عبوة ناسفة من مخلفات عصابات داعش الإرهابية انفجرت على عجلة مدنية في منطقة الشورى ضمن قاطع مسؤولية الفوج الرابع في لواء المشاة 75 بالفرقة 16".
وتابع: "مما ادى الى إصابة صاحب العجلة وحصول واضرار في العجلة"، مبينة انه "تم نقل المصاب الى المستشفى لتلقي العلاج".
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