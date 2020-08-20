شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: إيران أوقفت سفينة إماراتية واحتجزت طاقهما لدخولها مياهها الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت إيران، اليوم الخميس، إنها أوقفت سفينة إماراتية واحتجزت طاقهما يوم الاثنين لدخولها مياهها الإقليمية، وأضافت إيران أن صيادين إيرانيين قتلا عندما أطلق خفر السواحل الإماراتي النار على قوارب إيرانية يوم الاثنين.

وكانت وكالة أنباء الإمارات أفادت يوم الاثنين بأن خفر السواحل الإماراتي حاول إيقاف ثمانية قوارب صيد انتهكت المياه الإقليمية في شمال غربي جزيرة صير بو نعير، دون أن تأتي على ذكر وقوع خسائر بشرية.

وكان قد قال موقع "ناشيونال إنترست" تأكيده خلال تقرير له، أن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إذا دخلا في حرب ستكون أصغر السفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية هي أول من يخوض القتال.

وأوضح أن زوارق دورية التابعة للبحرية من فئة "الإعصار" والتي تُعرف أيضا باسم "PCs"، تزيح حوالى 330 طنا فقط من المياه، بينما تزيح مدمرة من فئة أرليج بورك "Arleigh Burke" أكثر من 9000 طن من المياه.