شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: تسجيل 512 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، عن تسجيل 512 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و409 حالات تماثلت للشفاء، وتسجيل 4 حالات وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقالت الكيلة في تصريح، اليوم الخميس، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية إن الإصابات الجديدة توزعت على عدة محافظات، وأن نسبة التعافي بلغت 61.5%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الفلسطينية: تسجيل 512 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.