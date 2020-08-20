الصحة العمانية: 83 ألفا و769 حالة إجمالى حالات الإصابة بكورونا فى البلاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العمانية، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس "كورونا المستجد" بالسلطنة بلغت 83 ألفا و769 إصابة. Advertisements وأشارت وزارة الصحة العمانية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، اليوم الخميس، إلى أن حالات الشفاء من الفيروس التاجي بلغت 78 ألفا و386 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 6ر93 بالمائة، فيما بلغت حالات الوفاة 609 حالات وفاة. وكانت قد أعلنت سلطنة عٌمان، رفع قيود التنقل بين المحافظات، مع ترقب البلاد لعاصفة مدارية. كانت وزارة الصحة فى عمان، قررت التوقف المؤقت عن الكشف عن آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد.

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