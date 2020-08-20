الكاظمي يدعو الشركات الأمريكية للاستثمار في العراق

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365



دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الشركات والمصارف الأمريكية للاستثمار في بلاده، متعهداً بإزالة العقبات أمام عملها.



جاء ذلك خلال لقائه في واشنطن، عدداً من أعضاء منتدى رجال الأعمال الأمريكي وغرفة التجارة الأمريكية، بحضور وزير الطاقة الأمريكي دان برويلت، وفق بيان صادر عن الحكومة العراقية، الخميس.



وأكد الكاظمي خلال اللقاء، "أهمية التعاون الاستراتيجي المستدام مع الولايات المتحدة، ومع الشركات والبنوك الأمريكية"، مشيرا إلى "استعداد الحكومة لإزالة كل العقبات أمام عمل الشركات الأمريكية في العراق".

وتتخوف الكثير من الشركات من دخول السوق العراقية نتيجة مخاوف أمنية، فضلاً عن البيروقراطية والفساد المتفشي في البلاد.

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إلا أن البلاد، بحسب مراقبين محليين، تعتبر قبلة ناجعة للشركات العالمية للمساهمة في إعادة إعمار المدن والمحافظات التي تضررت بنيتها التحتية، خاصة خلال الحرب على تنظيم داعش.

وقال الكاظمي: "الفرص الاستثمارية متاحة أمام رجال الأعمال والشركات الأمريكية"، داعياً البنوك إلى "التعاون في مجال تطوير النظام المصرفي العراقي، ليواكب المصارف العالمية بوصفه المنفذ الأساس الى انفتاح اقتصادي كبير".

ويجري الكاظمي زيارة رسمية للولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، وهي الأولى له منذ توليه منصبه في أيار/مايو الماضي.



ومن المقرر أن يجتمع في وقت لاحق الخميس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وفي وقت سابق الخميس، أعلنت شركة جنرال إلكتريك "GE" الأمريكية العملاقة في مجال الطاقة، توقيعها اتفاقيتين مع العراق بقيمة تتجاوز 1.2 مليار دولار لإجراء صيانة في محطات الطاقة الكهربائية وتحسين شبكة نقل الطاقة وربطها مع الأردن.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.