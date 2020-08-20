«الحياة الفطرية» تكشف حقيقة ظهور «نمر أسود» أمام المتنزهين في الباحة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نفت الهيئة السعودية للحياة الفطرية صحة الفيديو المتداول بوسائل التواصل الاجتماعي، الذي يزُعم ظهور نمر أسود (الجاغوار) أمام المتنزهين بسد وادي ضرك بمحافظة المندق التابعة لمنطقة الباحة.
وقالت “الحياة الفطرية” وفقاً لصحيفة “اليوم”: إنه تم توجيه المختصين للوقوف على الموقع والتأكد من صحة ما ورد في مقطع الفيديو المتداول، واتضح أن الكائن هو قط وليس نمرًا كما ذكر مصور المقطع.
ويعتبر النمر الأسود من أندر أنواع النمور فى العالم، وهو نوع من النمور له طفرة لونية يسببها نقص الميلانين.
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