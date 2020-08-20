شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «التحالف»: مشروع الحرس الثوري الإيراني يسيطر على قرارات مليشيا الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدالمتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي استمرار التحالف في دعم الحكومة اليمنية الشرعية لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

ووصف المالكي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» الميليشيات الحوثية بـ«منزوعة الإرادة والقرار»، مضيفاً أنه لن يتم التهاون مع التهديدات النوعية التي تشنها المليشيات كالصواريخ الباليستية، والطائرات من دون طيار، وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

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وأشار إلى أن مشروع الحرس الثوري الإيراني وأجندته يطغيان ويسيطران على مفاصل القرار داخل الميليشيات، وأصبح الولاء والتنفيذ المطلق للإملاءات الإيرانية هما السمة والعلامة الفارقة للتعبير عن التبعية الآيديولوجية والطائفية لطهران.

وحول آخر تطورات “صافر” وخطوة الميليشيات الأخيرة، قال إن عدم تنفيذ الميليشيا الحوثية التزامها مع الأمم المتحدة لصيانة خزان النفط العائم (صافر) والعودة للرفض واختلاق الأسباب الواهية يأتي في سياق الاستراتيجية الإيرانية التي تتبناها الميليشيا بالمماطلة والتسويف، وعلى الحوثيين تحمّل المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي في حال وقوع كارثة بيئية واقتصادية بجنوب البحر الأحمر”.