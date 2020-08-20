أسهم أوروبا واليابان تتراجع متأثرة برؤية قاتمة للاحتياطي الفيدرالي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعرضت أسهم أوروبا لموجة بيع في أسواق الأسهم العالمية، الخميس، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى مسار طويل وصعب لتعافي أكبر اقتصاد في العالم.وتراجع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.2% بحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش، فيما انخفض قطاع التعدين 2.7% بسبب هبوط أسعار المعادن الأساسية.وهبطت قطاعات أخرى شديدة التأثر بالاقتصاد مثل البنوك وشركات صناعة السيارات والنفط والغاز ما يتراوح بين 1.6% و1.9%.وهوى سهم أنتوفاجاستا التشيلية للتعدين 4.3% بعد أن سجلت الشركة انخفاضاً بنسبة 22.4% في الأرباح الأساسية للنصف الأول بفعل انخفاض مبيعات النحاس، لكنها قالت إنها ستقدم توزيعات أرباح مؤقتة.ومن بين أبرز الرابحين، قفز سهم إنتركونتننتال هوتيلز جروب 2.6% وربح سهم أكور الفرنسية 2% بعد أن ذكرت صحيفة فرنسية أن شركة تشغيل الفنادق تدرس اندماجاً.

الأسهم اليابانية

انخفضت الأسهم اليابانية عند الإغلاق، الخميس، متأثرة بخسائر وول ستريت بعدما كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، عن أن صناع القرار قلقون بشأن الضبابية التي تكتنف مسار التعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا.

وتراجع المؤشر نيكاي واحداً في المئة ليغلق عند 22880.62 نقطة، أقل مستوى منذ 12 أغسطس/آب.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.9 في المئة إلى 1599.20 نقطة مسجلاً أقل مستوى في أسبوع.

وانخفض 30 من 33 مؤشراً فرعياً للقطاعات في بورصة طوكيو.

وسجلت أسهم الشركات المرتبطة بأشباه الموصلات أداء أقل من سائر السوق؛ حيث يساور القلق المستثمرين بشأن توسيع واشنطن نطاق القيود التي تفرضها على شركة هواوي الصينية وانخفض مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 0.63%.

وهوى سهم سكرين هولدنجز 5.18% وتراجع سهم طوكيو إلكترون 3.32% ونزل سهم أدفانتست كورب 3.59%. وتراجع مؤشر الشركات الناشئة 0.98% بعد يوم من صعوده لأعلى مستوى في عامين.

وصعد سهم باناسونيك 1.51% بعد تقارير لوسائل إعلام تحدثت عن استثمار للشركة بقيمة 100 مليون دولار لدعم طاقة إنتاج البطاريات لشركة تسيلا.

وقفز سهم هيتاتشي ميتلز 7.2% بعدما ذكرت صحيفة نيكاي الاقتصادية، أن هيتاتشي تعتزم بيعها.

وزاد سهم هيتاتشي 0.68%.