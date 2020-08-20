3800 إصابة بكورونا في فرنسا.. و1707 في ألمانيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت فرنسا، الأربعاء، إصابات جديدة بفيروس كورونا في أعلى وتيرة يومية منذ مايو/أيار الماضي، بحسب ما أظهرت أرقام رسمية، في الوقت الذي يستعد فيه الفرنسيون للعودة من العطلة الصيفية، وتم تأكيد 3800 إصابة بـ«كوفيدـ 19» في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وفق ما أفادت إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة، قائلة:

«كل المؤشرات تواصل الارتفاع، وانتقال الفيروس يتكثف».

ومنذ مايو/أيار الماضي، لم يُسجل أكثر من 3 آلاف إصابة يومية جديدة سوى يومي السبت والأحد، في نهاية الأسبوع الماضي، والأربعاء، تخطت الإصابات في كل من منطقتي «إيل دو فرانس» حول باريس و«بروفانس ألب كوت دازور» حول مدينة مرسيليا «عتبة» الإنذار البالغة 50 حالة إصابة يومية جديدة لكل 100 ألف نسمة، وفق إدارة الصحة العامة.

وعلى الصعيد الوطني، تم تسجيل أكثر من 16.700 إصابة خلال الأسبوع الماضي، وفي الوقت نفسه، لا يزال عدد الأشخاص في أقسام العناية المركزة بسبب الفيروس منخفضاً نسبياً عند 374، ومنذ ظهور فيروس كورونا أواخر العام الماضي، أصيب أكثر من 225 ألف شخص في فرنسا توفي نحو 30.500 منهم.

في المقابل، سجلت ألمانيا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، 1707 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أعلى حصيلة منذ إبريل/نيسان الماضي، بحسب أرقام رسمية نشرت الخميس.

وهذه الإحصاءات التي نشرها معهد روبرت كوخ لمكافحة الأوبئة ترفع الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد، منذ بدء انتشار الوباء إلى 228 ألفاً و621، وتؤكد المنحى التصاعدي للحالات التي سجلت في الأسابيع الماضية، لكن حتى الآن كان عدد الحالات اليومية يقارن بذلك المسجل في مايو/أيار الماضي، الذي شهد بداية تراجع الوباء، ومع تسجيل 1707 حالات تكون البلاد عادت إلى مستويات نهاية إبريل/نيسان الماضي، الفترة التي كانت تعتبر ذروة الوباء، وأعلى حصيلة بالنسبة للبلاد كانت أكثر من ستة آلاف حالة في مطلع إبريل/نيسان الماضي.

في الوقت نفسه، سجلت ألمانيا عشر وفيات جديدة مرتبطة بالوباء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 9253، وتكثف السلطات تحذيراتها في مواجهة ارتفاع أعداد الإصابات المرتبطة بقسم كبير بالعديد من السياح الألمان العائدين من الخارج.

وهذا الوضع دفع بالحكومة إلى إعلان كل أنحاء إسبانيا وقسم من البلقان، المناطق التي يزورها السياح الألمان بكثرة، مناطق عالية المخاطر، كذلك فرضت إجراء فحوص وحجر صحي عند العودة، في الوقت نفسه، يرى بعض الخبراء أن العدد الكبير من الفحوص التي تجريها السلطات في البلاد يسهم في تفسير ارتفاع عدد الحالات.