ترامب رداً على أوباما: كان رئيساً «سيئاً» و«مروعاً»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بقوة على الانتقادات الشديدة التي وجهها إليه، الأربعاء، الرئيس السابق، باراك أوباما، واصفاً سلفه الديمقراطي بأنه كان رئيساً «سيئاً» و«مروعاً».

وقال أوباما البالغ من العمر 59 عاماً في خطاب بالمؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي: «إن خلفه الجمهوري، لم يأخذ أبداً منصبه على محمل الجد»، متهماً الملياردير الساعي للفوز بولاية ثانية بأنه يفتقر إلى المهارات اللازمة لقيادة أقوى دولة في العالم.

ورداً على هذا التوصيف قال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: «عندما أسمع هذا الكلام وأرى الرعب الذي تركه لنا وغباء الاتفاقات التي أبرمها، انظروا كم كان سيئاً، وكم كان غير فعال». وتابع: «الرئيس أوباما لم يؤد عملاً جيداً، أنا موجود هنا بسبب الرئيس أوباما وجو بايدن».

ويتهم أوباما في خطابه الملياردير الجمهوري الساعي للفوز بولاية ثانية بالافتقار إلى المهارات اللازمة لقيادة أقوى دولة في العالم.

وأضاف الرئيس الرابع والأربعون: «كنت أتمنى حقاً، من أجل بلدنا، أن يُظهر دونالد ترامب بعض الاهتمام بأخذ وظيفته على محمل الجد، لكنه لم يفعل ذلك أبداً»، متابعاً: «تداعيات هذا الفشل خطِرة، لقد توفي 170 ألف أمريكي وفقدنا ملايين الوظائف وأطلق العنان لأسوأ غرائزنا».

وتابع: «ترامب لم يبدِ أي اهتمام في القيام بما يلزم لأداء وظيفته ولا أي اهتمام بإيجاد أرضية مشتركة»، موضحاً: «دونالد ترامب لم يرتقِ إلى مستوى المنصب لأنه لا يستطيع ذلك»، واستطرد الرئيس السابق في خطابه قائلاً: «الليلة أطلب منكم أن تؤمنوا بقدرة جو بايدن، وكامالا هاريس، على إخراج بلادنا من هذه الأوقات العصيبة وإعادة بنائها بشكل أفضل، لأن هذا ما هو على المحك اليوم ديمقراطيتنا».