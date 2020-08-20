عظمة البطر في العلوم

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عبداللطيف الزبيدي

هل يبدو لك بعض البحث العلمي ترفاً حضاريّاً؟ التفكير الحضاريّ في البحوث لا ينظر بتاتاً إلى الزمن الذي يمكن أن «يضيع» في البحث، والبحث معناه فيه، أي أنه يمكن أن يظل بعيد المنال وباهظ التكاليف.

مثلاً: علماء الأحياء قضوا قرناً يحلمون بمعرفة وزن الخلية. مئة عام، ولم يتحقق الحلم إلاّ في 2019، حين توصّل فريق من العلماء في «مدرسة البوليتكنيك» في زيوريخ، إلى إنجاز «بيكوميزان». من الدعابة العلمية أن البيكومتر يعرّفونه بأنه وحدة لقياس الطول. خذ الأمور بمنتهى الجدّيّة: أمامك المتر، تفضّل بتقسيمه إلى ألف مليار جزء، ذلك الجزء اسمه «بيكو»، ستصرخ: «شو بيكو يا ناس؟». المهم، عرفوا أن الخليّة تزن 2.3 نانو جرام.عليك تقسيم الجرام إلى مليار جزء. معاناة البحث العلمي هكذا، ظل العلماء مئة سنة يكدحون إلى أن عرفوا وزن الخلية. البيكو ميزان يعمل بالليزر. بالمناسبة، هذا الميزان مهمّ جدّاً للسيدات والأوانس، ففي صناعة مستحضرات التجميل، يقيسون به مقدار ما تمتصه الخلية من المرطبّ أو المغذّي وغيرهما.

من الوجوه الحضارية في البحث العلميّ، أنه يرسم الغاية، يخطط لها ولا يسأل عن الإنتاجية الفوريّة.غير المدركين قيمة البحث يريدون أن يكون مركز البحوث معمل تفريخ دواجن: البيض ينتج الدجاج، والدجاج ينتج البيض. كلا، ثمة بحوث لا تعرف حتى متى ستؤتي أكلها، ولا ما يمكن أن تفعله بها إذا تحققت.عدد كبير من علماء الفيزياء والفيزياء الفلكية والفيزياء النووية في جامعات ومراكز شتى في العالم، ظلوا عقوداً يبحثون عن أوّل جزيء من المادّة تشكل بعد الانفجار العظيم. مؤخراً توصلوا إليه، إنه جزيء من الهليوم والهيدروجين، كان ذلك لحظة ميلاد الكيمياء في الكون. لك أن تقول بلغة أشقائنا المشارقة: «شغلة ما تطعمي خبز».

ما هي القضايا التي تداعت إلى ذهنك عبر هذا الكلام؟ هل تمنيت أن تكون عالمات العرب وعلماؤهم يحلقون في أسمى الآفاق، وهم في عنفوان الشباب؟ حين تتصفح المجلات العلمية العالمية، تشعر بالاكتئاب والاغتراب، فأنت حبيس نظام عربي لا يحترم شعوبه. هل خطرت بباله صروح وأمجاد مثل الكرامة العلمية، السيادة التقانية، أمن البحث العلمي؟

لزوم ما يلزم: النتيجة التوعوية: لا مناص من نموذج الشجرة. أن ينتقل الوعي من القاعدة إلى القمة مثل الماء والغذاء في النبات.

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