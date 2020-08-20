ووجهت الخارجية الإيرانية رسالة إلى كافة دول الخليج، مؤكدة أن "إيران لن تتساهل إزاء أي تعرض لمواطنيها ومصالحها في مياه الخليج، وستتخذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لدعم قواربها وسفنها ومواطنيها هناك".
وكانت وزارة الخارجية الإماراتية استدعت، بداية هذا الأسبوع، القائم بالأعمال بسفارة إيران في أبوظبي، على خلفية وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني اتفاق التطبيع المبرم بين الإمارات وإسرائيل، بأنه "خطأ جسيم" من قبل الدولة الخليجية.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران تعلن الاستيلاء على سفينة إماراتية في مياه الخليج واحتجاز طاقمها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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