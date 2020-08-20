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إيران تعلن الاستيلاء على سفينة إماراتية في مياه الخليج واحتجاز طاقمها

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وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إن "خفر السواحل الإيراني احتجز الاثنين الماضي 17 أغسطس/ آب سفينة إماراتية دخلت بشكل غير قانوني المياه الإيرانية واعتقل كافة أفراد طاقمها وهي الآن في طور إتمام المراحل القانونية".

ووجهت الخارجية الإيرانية رسالة إلى كافة دول الخليج، مؤكدة أن "إيران لن تتساهل إزاء أي تعرض لمواطنيها ومصالحها في مياه الخليج، وستتخذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لدعم قواربها وسفنها ومواطنيها هناك".

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية استدعت، بداية هذا الأسبوع، القائم بالأعمال بسفارة إيران في أبوظبي، على خلفية وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني اتفاق التطبيع المبرم بين الإمارات وإسرائيل، بأنه "خطأ جسيم" من قبل الدولة الخليجية.

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