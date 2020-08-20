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ولفتت الخارجية الإيرانية إلى أنه "بعد استدعاء القائم بالأعمال الإماراتي الاثنين الماضي، أرسلت الإمارات رسالة اعتذار رسمية وأبدت استعدادها لتعويض الخسائر"، مشيرة إلى أن "الإمارات أفرجت عن الصيادين المعتقلين وقارب الصيد، ونعمل حاليا على اتخاذ الإجراءات القانونية لتسلم جثتي الصيادين اللذين قتلا".
وكانت وزارة الخارجية الإماراتية استدعت بداية هذا الأسبوع القائم بالأعمال بسفارة إيران في أبوظبي، على خلفية وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني اتفاق التطبيع المبرم بين الإمارات وإسرائيل، بأنه "خطأ جسيم" من قبل الدولة الخليجية.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران تستدعي القائم بالأعمال الإماراتي... وأبو ظبي تعتذر رسميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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