شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية جناح الحلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استؤنفت، اليوم الخميس، بجوبا جلسات التفاوض بين وفد الحكومة السودانية برئاسة الفريق أول ركن شمس الدين كباشى، عضو مجلس السيادة الإنتقالى، ووفد الحركة الشعبية شمال - جناح عبدالعزيز آدم الحلو، برئاسة عمار آمون السكرتير العام للحركة، وبحضور فريق الوساطة من جنوب السودان في مفاوضات السلام السودانية بقيادة المستشار توت قلواك. وأوضح قلواك، في تصريح صحفي، أن الطرفين عقدا جلسة إجرائية قدما خلالها جدول موضوعات وبنود التفاوض، ومن ثمّ رفعت الجلسة لمزيد من التشاور والتنسيق، وسيعاود الطرفان عقد جلسات التفاوض غداً.

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