شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مدنيين اثنين فى انفجار سيارة مفخخة فى ريف الرقة بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب مدنيان نتيجة انفجار سيارة مفخخة في بلدة سلوك بريف الرقة الشمالي في سوريا، التى تنتشر فيها قوات الاحتلال التركي ومجموعات إرهابية مدعومة منها، وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الخميس، أن سيارة مفخخة بكميات من المواد المتفجرة انفجرت في بلدة سلوك التابعة لمنطقة تل أبيض بريف الرقة الشمالي، ما تسبب في إصابة مدنيين اثنين ووقوع أضرار مادية بالمنازل والممتلكات. وكانت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من المجموعات الإرهابية وفي إطار عدوانها على الأراضي السورية، احتلت مدينة تل أبيض في الثالث عشر من أكتوبر الماضي بعد قصف أحيائها بمختلف الأسلحة وتدمير معظم البنية التحتية فيها، ما أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من أهلها.

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