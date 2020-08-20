شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل فتى فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول محلي فلسطيني اليوم الخميس إن فتى يبلغ من العمر 16 عاما قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية دير أبو مشغل شمال غربي رام الله.

وأضاف عماد زهران رئيس مجلس محلي القرية في اتصال هاتفي مع رويترز "تبلغنا اليوم رسميا باستشهاد الفتي محمد مطر (16) الذي أطلقت عليه قوات الاحتلال النار بينما كان على أطراف القرية مع اثنين آخرين تم إصابتهم".

وأوضح زهران أن الجيش اعتقل مطر بعد إصابته فيما تمكنت طواقم الإسعاف الفلسطينية من نقل المصابين الآخرين وهما في حالة مستقرة.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها في وقت متأخر من الليلة الماضية إن أحدهما أصيب في القدم والثاني في البطن وحالتهما مستقرة.

وقال افيخاي ادرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تغريدة له بعد الحادث "أحبطت قواتنا قبل قليل محاولة تخريبية عندما رصدت خلية مخربين بالقرب من قرية دير أبو مشعل وبحوزتها مواد لإشعال زجاجات حارقة بالاضافة إلى إطارات مطاطية".

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وأضاف "كانت تنوي إشعالها (الزجاجات الحارقة والإطارات المطاطية) بهدف المساس بمركبات مدنية كانت تمر على طريق مجاور. خلال الحادث أطلقت القوات النار نحو المخربين ورصدت إصابة الخلية".

ويمر بمحاذاة القرية طريق يستخدمه المستوطنون للوصول الى مستوطناتهم في الضفة الغربية.

ولم يصدر تعقيب من الجيش الإسرائيلي حول مقتل الفتى الفلسطيني.