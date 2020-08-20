الكويت: مغادرة أبناء الوافدين للبلاد لحظر تحويل إقامات الالتحاق بعائل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نائب مدير عام شؤون العمالة في الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية عبدالله المطوطح، أنه سيصدر خلال يومين قرارًا بحظر تحويل إقامة الالتحاق بعائل (مادة 22) إلى إقامة عمل (مادة 18)، لجميع الفئات، سواء الأبناء أو الأزواج، دون النظر إلى المستوى التعليمي. وأوضح المطوطح -في تصريح صحفي- أنه بموجب القرار الجديد، سيكون على الأبناء الذكور ممن أنهوا دراستهم في الكويت، وتجاوزوا السن القانونية للالتحاق بعائل، مغادرة الكويت.

وأضاف أن القرار سيضاف إلى القرارات التي صدرت سابقا، ومنها قرار وقف التحويل من الجهات الحكومية إلى القطاع الخاص، وأيضا القرار الخاص بمنع تجديد إذن العمل لمن بلغ 60 عاما فما فوق، مشيرا إلى أن عدد العمالة فوق الـ 60 عاما يبلغ ما يقارب 68 ألف عامل.



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