الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 10 فلسطينيين من رام الله وبيت لحم والخليل وجنين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الخميس، عشرة فلسطينيين من رام الله وبيت لحم والخليل وجنين، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الاحتلال الإسرائيلي داهم مخيم الجلزون شمال رام الله واعتقل 4 فلسطينيين، كما اعتقل فلسطينيا من قرية دير أبو مشعل غرب رام الله. وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فلسطينيا من بلدة الدوحة غرب بيت لحم، كما اعتقلت 3 فلسطينيين من محافظة الخليل.

وفي جنين، اعتقل الاحتلال الإسرائيلي أسيرا محررا من قرية فقوعة.



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