ترامب يتوقع انضمام السعودية لاتفاق التطبيع الإسرائيلي ـ الإماراتي

واشنطن/ الخليج 365
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، توقعه انضمام السعودية إلى اتفاق التطبيع الإسرائيلي ـ الإماراتي.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده في البيت الأبيض، في وقت متأخر من مساء الأربعاء.
وردا على سؤال ما إذا كان يتوقع انضمام السعودية للاتفاق، أجاب ترامب : "أتوقع".
واستهل ترامب المؤتمر بوصف الاتفاق الإماراتي ـ الإسرائيلي بأنه صفقة جيدة، وقال إن "دولا لا يتوقعها أحد تريد الانضمام إلى الاتفاق"، دون ذكر أسماء أخرى غير السعودية.
كما أشار إلى أن الإمارات مهتمة بشراء طائرات إف -35 ، والتي تستخدمتها إسرائيل في العمليات القتالية.
وأضاف: "لديهم المال ويريدون طلب عدد قليل من طائرات إف 35".
وفي 13 أغسطس/آب الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.
ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون، والتنسيق، والتواصل، وتبادل الزيارات بين البلدين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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