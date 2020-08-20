تركيا: تحييد 4 إرهابيين من "بي كا كا" شمالي العراق

أنقرة/الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، تحييد 4 إرهابيين من منظمة "بي كا كا"، في غارات جوية استهدفت أوكارهم، شمالي العراق.

وأفادت الوزارة في بيان، أن مقاتلاتها نفذت عمليات في منطقتي كارا وأفاشين شمالي العراق.

وأكدت أن الغارات الجوية أسفرت عن تحييد 4 عناصر من المنظمة الانفصالية.

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وأوضحت أن الإرهابيين الذين تم تحييدهم كانوا في وضعية استعداد لتنفيذ هجوم.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.