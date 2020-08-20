العراق.. ارتفاع قتلى هجوم "داعش" في "صلاح الدين" إلى 5

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

ارتفع عدد ضحايا الهجوم المزدوج لتنظيم "داعش" الإرهابي بمحافظة صلاح الدين شمالي العراق، إلى 5 قتلى و8 مصابين، وفق مصدر أمني.

وقال النقيب بشرطة المحافظة، سمير الشهابي، للأناضول، الخميس، إن "حصيلة الهجوم المزدوج ارتفعت إلى 5 قتلى بينهم مدنيان و3 من عناصر الحشد الشعبي (قوات رسمية)".

وأضاف الشهابي، أن "أعداد المصابين جراء الهجوم ارتفعت بدورها إلى 8 بينهم مدني والباقي من عناصر الحشد الشعبي".

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وأردف: " قوات مشتركة من الجيش العراقي والحشد الشعبي بدأت عملية تمشيط واسعة بالمنطقة بحثا عن المهاجمين".

وفي وقت سابق الخميس، قال النقيب بالجيش العراقي سعد محمد، للأناضول، إن عناصر "داعش" الإرهابي شنت فجرا، هجومين على مرقدين شيعيين بالمحافظة.

وازدادت عمليات التنظيم في محافظات ديالى (شرق)، وكركوك وصلاح الدين (شمال)، حيث نفذ سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.



ولا يزال التنظيم الإرهابي يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجياً لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.