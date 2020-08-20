اخبار الخليج

لجنة إسكان الحجاج تبدأ في تلقي طلبات التصاريح حتى هذا الموعد

0 نشر
هاشم هاشم 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة إسكان الحجاج تبدأ في تلقي طلبات التصاريح حتى هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة البدء في استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج لموسم حج عام 1442هـ.

من جانبهم ، طالب عدد من ملاك المساكن بتمديد تصاريح العام الماضي والتي لم يتم الاستفادة منها بسبب جائحة فيروس - وفقاً لـ”مكة”-.

Advertisements

 وأشار عدد من ملاك مساكن الحجاج إلى أنهم لم يستفيدوا من تصاريح العام الماضي، وظلت عقاراتهم شاغرة، بسبب الجائحة التي أدت لاقتصار أداء فريضة الحج على عدد محدود من حجاج الداخل.

تجدر الإشارة إلى أنه يتم التقديم على تصاريح إسكان الحجاج بدءاً من اليوم، وحتى نهاية شهر رجب المقبل، عبر المكاتب الهندسية المعتمدة من اللجنة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة إسكان الحجاج تبدأ في تلقي طلبات التصاريح حتى هذا الموعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا