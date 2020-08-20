شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة إسكان الحجاج تبدأ في تلقي طلبات التصاريح حتى هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة البدء في استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج لموسم حج عام 1442هـ.
من جانبهم ، طالب عدد من ملاك المساكن بتمديد تصاريح العام الماضي والتي لم يتم الاستفادة منها بسبب جائحة فيروس كورونا- وفقاً لـ”مكة”-.
وأشار عدد من ملاك مساكن الحجاج إلى أنهم لم يستفيدوا من تصاريح العام الماضي، وظلت عقاراتهم شاغرة، بسبب الجائحة التي أدت لاقتصار أداء فريضة الحج على عدد محدود من حجاج الداخل.
تجدر الإشارة إلى أنه يتم التقديم على تصاريح إسكان الحجاج بدءاً من اليوم، وحتى نهاية شهر رجب المقبل، عبر المكاتب الهندسية المعتمدة من اللجنة.
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