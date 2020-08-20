وغرد وهاب في صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "أصبح أكيدا أن واشنطن ستضع عقوبات على جبران باسيل وحتى تؤذيه سياسياً أكثر منه مالياً ستكون التهمة الفساد".
وأضاف وهاب، قائلا: "هذا القرار إذا لم يشمل الخمسة الأبطال في الفساد منذ الطائف وبعضهم قبله سيكون قراراً تافهاً وسخيفاً ومسيساً وفاقداً للمصداقية وهو قرار سياسي بامتياز".
وفي وقت سابق، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أمين شري، ورئيس كتلة "حزب الله" في البرلمان النائب محمد رعد، متهمة إياهما باستغلال النظام السياسي والمالي اللبناني لصالح "حزب الله".
وسبق أن فرضت واشنطن عقوبات على مسؤولين آخرين في "حزب الله"، وعلى أشخاص مقربين منه، إلا أنها المرة الأولى التي تمس نواب حاليين.
فيما أعرب الرئيس اللبناني، ميشال عون، عن أسفه لفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على نائبين في البرلمان اللبناني منتمين لـ"حزب الله".
كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: واشنطن قررت فرض عقوبات على مسؤول لبناني بارز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.