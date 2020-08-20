الدفاع التركية تنشر فيديو جديدا لضربة جوية شمالي العراق

وقالت الدفاع التركية، في حسابها على "تويتر"، إنه "تم تحييد أربع إرهابيين آخرين من حزب العمال الكردستاني، تم رصدهم بواسطة أجهزة الاستطلاع والمراقبة في الجزء الشمالي من العراق".
وأكدت الدفاع التركية في بيانها على الاستمرار بعملياتنا العسكرية حتى يتم تحييد آخر إرهابي.
ودعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الجمعة الماضية، دول فرنسا وألمانيا وبريطانيا إلى لعب "دور فاعل" لإيقاف "الاعتداءات" المتكررة من تركيا، وسحب قواتها المتوغلة في الأراضي العراقيّة.
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