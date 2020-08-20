الكاظمي يلتقي برجال أعمال أمريكيين ويبدي استعداده لتسهيل عمل الشركات... صور

وجاء في بيان مكتب رئاسة الوزراء العراقي: "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يلتقي، وفي إطار زيارته الحالية إلى واشنطن، عددا من أعضاء منتدى رجال الأعمال الأمريكي وغرفة التجارة الأمريكية، بحضور وزير الطاقة الأمريكي دان برويلت".

وأضاف البيان: "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يؤكد أهمية التعاون الاستراتيجي المستدام مع الولايات المتحدة، ومع الشركات والبنوك الأمريكية، واستعداد الحكومة لإزالة كل العقبات أمام عمل الشركات الأمريكية في العراق".

وتابع البيان: "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يؤكد أن الفرص الاستثمارية متاحة أمام رجال الأعمال والشركات الأمريكية، ويدعو البنوك الأمريكية إلى التعاون في مجال تطوير النظام المصرفي العراقي، ليواكب المصارف العالمية بوصفه المنفذ الأساس إلى انفتاح اقتصادي كبير".

ووصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الأربعاء، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن على رأس وفد حكومي، تلبية لدعوة رسمية.