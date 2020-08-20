دمشق تتحدث عن القصف الإسرائيلي وتوجه رسالة للقوات التركية على الأراضي السورية

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وقال الجعفري، في كلمة عبر الفيديو خلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في سوريا: "منذ أن اعتمد مجلس الأمن ما تسمى العملية السياسية أساسا لحل الأزمة في بلادي تداعى البعض من الأعضاء دائمي العضوية في هذا المجلس بالذات إلى تقويض هذا النهج يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر وسنة بعد سنة إلى درجة تحول فيها بعض أعضاء هذا المجلس للأسف لاستخدامه عمليا لدعم الحرب الإرهابية على سوريا وتبرير احتلال أراضيها والاستثمار في الإرهاب"، وذلك حسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأكد أن "الحل هو سياسي بيد السوريين وحدهم من دون أي تدخل خارجي، حل يضع السوريون مقاساته بأنفسهم لحماية وطنهم من الضباع التي تروم به سوءا وليس على مقاسات الإدارة الأمريكية وأردوغان اللذين يحتلان أجزاء عزيزة من الأرض السورية".

وأضاف المندوب السوري: "تجدد سوريا مطالبتها الأمين العام ومجلس الأمن بالتحرك العاجل استجابة للشكوى المقدمة بتاريخ 31-5-2020 وإدانة أعمال العدوان والاحتلال والتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية السورية وكذلك الآثار الكارثية للإجراءات القسرية الأحادية التي تفرضها الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، ونؤكد أن هذه الإجراءات تمثل جريمة قتل متعمد لشعوب الدول التي تطالها".

كما أكد الجعفري أن سوريا تؤكد مجددا أن "وجود القوات العسكرية التركية على الأراضي السورية هو عدوان واحتلال وانتهاك جسيم لمبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ العلاقات الودية وحسن الجوار بين الدول".