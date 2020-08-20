الصين تؤكد ضرورة تسريع العملية السياسية فى سوريا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "جينغ شوانغ" إنه يتعين تسريع العملية السياسية في سوريا، مع التأكيد على ضرورة رفع العقوبات الأحادية المفروضة عليها بشكل فورى، وأضاف شوانغ –في كلمة عبر الفيديو أمام مجلس الأمن بشأن الوضع السياسي في سوريا، نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الخميس "يتعين تسريع العملية السياسية، هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام واستقرار دائمين في سوريا. كما يتعين على الأطراف المعنية المشاركة بنشاط وبراجماتية في الحوار السياسي الشامل وتعزيزه في إطار اللجنة الدستورية".



وتابع شوانغ "نأمل أن نرى الأطراف المعنية تسعى جاهدة إلى التوصل إلى حل مبكر يلائم الظروف الوطنية لسوريا ويأخذ في الاعتبار المصالح المشروعة للجانبين".

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وأشار شوانغ إلى أنه على الأمم المتحدة أن تلعب دورها بصفتها قناة رئيسية للوساطة من أجل عملية سياسية "بقيادة السوريين أنفسهم"، مع الحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.



وحول الاستعدادات لاجتماع الجولة الثالثة للجنة الدستورية السورية، قال شوانغ "ندعو جميع الأطراف إلى إظهار الإرادة السياسية وتجاوز الخلافات من خلال الحوار والتشاور، حتى يسير الاجتماع بسلاسة ويحقق نتائج إيجابية"، مؤكدا أن الصين تقدر الدعم النشط من روسيا والدول الأخرى للعملية التي تقودها الأمم المتحدة من خلال جهودها الخاصة.